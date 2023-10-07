Recep Tayyip Erdoğan Kayısı Ticaret Merkezi'ne yakın 'Bak'ış

Malatya'ya bir dizi temas ve ziyaretlerde bulunan ve Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesinin açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nde incelemelerde bulundu.MALATYA (İGFA) - Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezinin faaliyete geçmesi ile birlikte kayısının sanayi mamulü haline gelmesi için önemli adımların atılacağını ifade eden Başkan Gürkan, kayısıdan elde edilen gelirin de artırılacağına vurgu yaptı. Ayrıca kuru kayısının dünya piyasasından elde ettiği 5 milyar dolarlık gelirin 2 milyar dolarının Malatya’dan elde edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirten Başkan Gürkan, kayısının katma değerinin en az 5 kat artacağının altını çizdi.

Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi Yaş Sebze ve Meyve Hali Yanında yer alan Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, kısa bir süre sonra faaliyete geçecek. Kayısının dünya pazarında hak ettiği yeri alması, fiyat konusunda bir istikrar yakalaması için yapımına başlanılan ve tamamlanma aşamasına gelen Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, şimdiden Malatya’nın ve Türkiye’nin prestij yatırımlarından biri haline geldi.

Kayısının katma değerini artırarak, Malatya ve ülke ekonomisine önemli katkı sunacak Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezinin içerisinde dükkânlar, emanet ofisleri, konferans salonları, laboratuvarlar, çalışma ofisleri, toplantı salonları, kayısı müzesi vb. sosyal donatı alanları yer alıyor.

‘Güneşin altın yumurtası’ olarak atfedilen kayısının ekonomik değerinin artırılması ve dünya piyasasındaki hak ettiği değeri görmesi adına Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nin büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Gürkan, “Dünya kuru kayısı üretiminin % 85’ini karşılayan ülkemizde Malatya bu üretimin %80’ini karşılıyor. Malatya bu anlamda hem ülkemizde hem de kahir ekseriyetle diğer ülkelere ihracat yapmakta. Malatya’dan yurt dışına yıllık 100 bin ton kuru kayısının üzerinde ihracat yapılırken şu anda 300 milyon dolar civarında bir rakam ekonomik olarak telaffuz ediliyor. Kuru kayısının dünya piyasasında 5 milyar dolara yakın bir girdisinin bulunduğu dönemde, 300 milyon dolar civarındaki rakam Malatya için önemli bir katma değer olmakla birlikte kesinlikle Malatya için yeterli bir rakam değildir. Bu rakamın en az 1.5 – 2 milyar dolarlar seviyesine çıkarılması gerekmektedir. Böylece kayısının ilimiz ve ülkemiz ekonomisine sağlayacağı katma değer de en az 5 katı artmış olacaktır” dedi.