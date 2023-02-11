Recep Gürkan maaşını bağışladı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Şubat ayı maaşını deprem bölgesindeki depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için Sanatçı Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği’ne bağışladığını söyledi.Erdoğan DEMİR/ Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, büyük yıkıma yol açan iki büyük depremden etkilenen depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına destek için bir maaşını deprem bölgesi için bağışladı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, tüm belediye başkanlarını da aynı katkıyı yapmaya davet ederek, “Şubat ayı maaşımı deprem çalışmalarına katkı için Ahbap, Haluk Levent hesabına yatıracağım. Tüm Belediye Başkanlarımızı katkı vermeye davet ediyorum” ifadelerine verdi.

Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın bu duyarlı davranışı ise büyük takdir topladı