Raylı sistem işletmecileri Bursa’da buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım şirketi BURULAŞ, Türkiye’de kent içi raylı sistem hizmeti veren tüm kurum ve işletmelerin temsilcilerini Bursa’da bir araya getirdi.BURSA (İGFA) - Tüm Raylı Sistem İşletmecileri Derneği (TÜRSİD) tarafından 18’incisi düzenlenen toplantı, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ’ın ev sahipliğinde Bursa’da yapıldı. Kurumların işletme bazındaki mevcut durumları, yeni projeleri, farklı tecrübelerinin ele alındığı buluşmanın ilk gününde yapılan toplantıda konuşan BURULAŞ Genel Müdürü Fahrettin Beşli, raylı sistem ağının arttırılması, geliştirilmesi ve büyütülmesi konularındaki görüşlerini paylaştı. Vagon satışları ve yedek parçalar için ortak bir havuz kurulmasını öneren Fahrettin Beşli, “12 şehirde mevcut olan raylı sistemlerin çoğaltılması gerekiyor. Birbirimizin işine yaramayan ve fazlalık olan yedek parça ve vagonları, olmayan şehirlere götürerek destek olmalıyız. ‘Demir ağlarla ördük, ana yurdu dört baştan’ anlayışını yeniden canlandırmayı hedeflemeliyiz. Bu yapı çok değerli işlere kapı aralayacaktır. BURULAŞ olarak raylı sistem ağının genişletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Bu tür toplantılarla sektördeki iş birliğini arttırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından toplantı, Bursa ve BURULAŞ’ın tanıtım videolarının oynatılmasıyla devam etti. Buluşmanın ikinci gününde ise TÜRSİD üyeleri, BURULAŞ atölyelerini ziyaret ederek bilgi aldı. Ziyaretlerde, BURULAŞ’ın atölyede bulunan ekipmanları, raylı sistem araçları, yapılan bakım onarım faaliyetleri, çalışma alanları ve teknik kapasiteleri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.