Rasim Ergene ve Harun Yalçın anıldı

Edirne'nin Keşan eski belediye başkanlarından Merhum Rasim Ergene ölümünün 46’ıncı, Merhum Belediye Meclis Üyesi Harun Yalçın da 11. ölüm yıldönümünde 9 Eylül 2022 Cuma günü mezarları başında anıldı.Erdoğan DEMİR- Keşan Postası (EDİRNE İGFA)

Anma törenine; Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi) İlçe Başkanı Recep Pekcan, Belediye Meclisi üyeleri, Keşan TSO Yöneticileri, Rasim Ergene ve Harun Yalçın’ın yakınları katıldı.

Törende konuşan Gergin, “Bugün geçmiş dönem Belediye Başkanlarımızdan merhum Rasim Ergene’nin 46. ölüm yıldönümü ve Belediye Meclis Üyemiz merhum Harun Yalçın’ın 11. ölüm yıldönümü vesilesi ile bir aradayız. Değerli büyüklerimizin; emekleri, kattıkları ve verdikleri sayısız hizmetler konusunda söylenecek çok söz var. Ama bizlere düşen ve asıl önemli olan söz söylemekten çok, bu iki önemli büyüğümüzün aziz hatıralarını yaşatmaktır. Biliyoruz ki; bütün ölümler erken, ayrılıklar zordur. Önemli olan o hayatı nasıl yaşadığımızdır. Bu anlamda da onların yaptığı birbirinden güzel hizmetleri gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmamız gerekiyor en büyük sorumluluğumuz ise; onların, hizmet aşkı ile ortaya koydukları fikir ve düşünceleri hayata geçirmektir.

Onlar Keşan’ımızın önemli değerleri ve bu şekilde de hatıralarımızda sonsuza dek yaşayacaklar. Zihinlerimizde hep yol gösterici olacaklar. Onları bir kez daha huzurlarınızda rahmet ve minnet ile anıyorum. Keşan için mücadele eden, hayatlarını adayan tüm merhum belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize ve personelimize de Allah’tan rahmet diliyorum. Hepsine Keşan halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Mekanları cennet olsun. Siz değerli ailelerine de sağlık ve esenlikler diliyorum.” dedi.

Nehir Gergin’in ardından konuşan Merhum Belediye Başkanı Rasim Ergene’nin torunu Rasim Ergene düşüncelerini paylaştı.

Ardından Keşan Belediyesi İmam Hatibi Ali Gücüyener tarafından dualar okundu ve Ergene’nin mezarına karanfiller bırakıldı.

Bu törene katılanlar daha sonra Harun Yalçın’ın mezarına geçti.

Burada konuşan Gergin, Yalçın’ı rahmetle andığını dile getirerek, “Şahsını hiçbir zaman unutmamak için bu anma törenleri önemli. Keşan’a harcadığı çaba, emek ve mesaisi için kendisine müteşekkiriz. Bizler de Harun Bey gibi arkasından iyi şeyler konuşturan siyasetçilerden olmaya çalışacağız. Kendisi örnek kişiliği ile aramızdan ayrılmış birisi.” diye söyledi.

Nehir Gergin’in ardından söz alan Utku Yalçın düşüncelerini dile getirdi.

Törende daha sonra Yalçın’ın mezarına karanfil bırakıldı ve Ali Gücüyener tarafından dualar okundu.