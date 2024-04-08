Rasim Çam'a MHP'den ihraç talebi

MHP Yığılca İlçe Başkanlığı, Eski Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam hakkında İhraç isteminde bulundu. Sefer DEMİR / haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - İhraç isteminde partisinin adayını değil başka bir parti adayını desteklemesi ve kendi partisine zarar vermesi gösterildi.

İl başkanlığına sunulan ihraç talebinde, "İlgili kişinin 2019 seçimlerinde önce teşkilatımızın ve destekçilerinin emeklerini hiçe sayan, genel başkanımızın tensipleriyle aday gösterildiğinide unutup 5 yıl görev zaman zarfı içerisinde il, ilçe ve genel merkezimizin hastalığında en iyi şekilde tedavi görmesi için çabaladığı yapılan hizmetler konusunda kol kanat gerildiği şahsın 2024 şeçimlerinde aday gösterilmediği için partimizin adayının alehinde çalıştığı üstüne üstlük seçim sonuçlarının belli olmasından sonra seçilen diğer adayla Yığılca meydanında karşılıklı oynadığı mazbata töreninde aleni şekilde farklı siyasi partinin il genel meclislerini ve belediye başkanını desleklediğini beyan etmiştir" İfadelerine yer verildi.