Ramonder CEO'sundan 2024'e yeni proje hazırlığı

Aldığı ödüllerle dikkatleri üzerine çeken Ramonder Ceo’su Sefa Ramazan Öztürk yeni projelerini hayata geçirdiğini dile getirdi.İSTANBUL (İGFA) - Yeni yılda Altın Orkide Müzik Medya Ödüllerinden "Yılın En Dikkat Çeken İş Adamı" ödülünü alacak olmanın heyecanını yaşayan Sefa Ramazan Öztürk, Altın Orkide Müzik Medya Ödülleri ekibine sonsuz teşekkürlerini iletti.

Öztürk, "Yeni projelerimi hayata geçirdim.Çok çalışarak kendimi daha üst noktaya getirdim herkes başarılarıma iç çekerek bakıyor insanlar yeni proje ve hamlelerimizi takip etmeye başladı.Bu bizim daha çok çalışmamıza ve daha çok başarılı olmamıza fırsat veriyor. Başarılarım ve aldığım ödüllerim bunu hak ettiğimi gösteren bir nişane olarak tarihe kaydoluyor" ifadelerini kullandı.