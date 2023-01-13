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Rami Kütüphanesi törenle açıldı

GÜNDEM 13.01.2023, 18:21
Rami Kütüphanesi törenle açıldı

250 yılı aşkın tarihi olan kışlada hayata geçirilen 4 bin 200 kişilik oturma kapasitesi, 36 bin metrekare kapalı alanı olan Rami Kütüphanesi'nin açılış töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - 250 yıllık geçmişe sahip İstanbul'daki Rami Kışlası, restorasyon çalışmasının ardından kütüphaneye dönüştürüldü.

Rami Kütüphanesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açıldı.

Açılış törenine; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanvekili Celal Adan, Kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri ve bazı yazarlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, protokol üyeleriyle birlikte kurdele kesmek suretiyle kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

"Zaman içinde ciddi bir tahribata uğrayan bu abide eseri dönüştürmek istediğimiz çalışmalar sonunda bitti" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burayı bir kültür merkezi olarak planladık. Haftanın her günü, 24 saat olarak gençlerimize hizmet verecek. 110 bin metrekarelik yapıya kavuşmuş bulunuyoruz. İlk etapta 2 milyon kitapla hizmete başlıyoruz. Kitap sayımız zaman içinde artacak" dedi.

Erdoğan, 4 bin 200 kişilik oturma alanı bulunan komplekste, 0-3 ve 3-6 yaş gruplarına hizmet veren Bebek ve Çocuk Kütüphanesi ile ortaokul ve lise öğrencileri için tasarlanmış Gençlik Kütüphanesi yer aldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurdele kesimi sırasında, "Rami Kütüphanemizi bugün açıyoruz ve Rami Kütüphanemizle İstanbul'umuza şimdi ayrı bir zenginlik kazandırıyoruz. İstanbul'umuzun bu yeni potansiyeli, yeni kültürel noktada kazandığı bu güç tüm gençliğimize hayırlı olsun. Ya Allah Bismillah." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise, Rami Kütüphanesi açılışıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Geleceğimiz, kültür, eğitim ve kitap dünyamız adına eşsiz bir imza eser; Dünyanın sayılı kütüphanelerinden biri olan Rami Kütüphanesi’nin fikir ve inşasına öncülüğüyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 250 yıllık tarihiyle; ihtisas alanlarından, çocuk kütüphanelerine, şifahanesinden, atölyelerine; Gece ve gündüz kitapseverlerin okuma heyecanıyla dünyamızı aydınlatacak ve yaşayan bir kütüphane olarak milletimize hizmet edecek Rami Kütüphanesi ülkemiz için hayırlı olsun. Olağanüstü eserler ileri bir anlayış, görüş, düşünce gücü ve çalışmanın neticesinde hayalden gerçeğe dönüşüyor. Bu olağanüstü kütüphanede binlerce kitabın ilhamıyla, inşallah geleceğimiz için nice yeni kelimeler, yeni fikirler ve hayaller doğacak, gerçek olacak" ifadelerini kullandı.

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