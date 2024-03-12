Ramazan’ın tadı Sakarya'da güzel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl açılan ve geleneksel hale gelen Ramazan Ayının maneviyatına uygun bir şekilde başlattığı Ramazan Sokağı etkinlikleri Kur’an Tilaveti, Meddah ve Karagöz Gölge oyunu gösterisi ile ilk gününü geride bıraktı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan’ı yine renkli ve heyecanlı bir atmosferde karşıladı. Her Ramazan’da vatandaşlarla yan yana olan, birbirinden keyifli buluşmalar gerçekleştiren Büyükşehir, platformunu yine AKM önünde kurdu. Burada açılan geleneksel Kitap Sokağı’nda mübarek ayın huzuru, yıllardır olduğu gibi yaşanmaya başladı.

ÇOCUKLARA EĞLENCE DOLU GECE

Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı’nın Ramazan Takvimi’ni başlattığı sokakta ilk gün rengarenk görüntüler ortaya çıktı. Mübarek ayın ilk gününde gerçekleştirilen programda ise meddah gösterişi ile Karagöz-Hacivat gölge oyunu miniklerle buluştu. Sokağı ziyaret eden yüzlerce çocuk eğlenceyle dolu bir gece geçirdi.

RAMAZAN BOYUNCA RENKLİ ETKİNLİKLER

Kitap Sokağı’nda Ramazan boyunca tasavvuf müziğinden semazen gösterilerine, konserlerden yarışmalara, Karagöz Hacivat’tan Kur’an-ı Kerim Tilavetine kadar birçok etkinlik ücretsiz olarak Sakaryalılarla buluşacak. Bu sokak, 7’den 70’e tüm sanat, eğlence ve tasavvuf dostu tüm vatandaşlara hitap ediyor.

MÜBAREK AYIN RUHU

Ramazan ayının ruhunu yaşamak, hazzına ulaşmak için hassas dokunuşlar yapan Büyükşehir, birlik ve beraberlik iklimini bu sokakta yaşatıyor. Programlar iftardan hemen önce başlayarak gece yarısına kadar devam ediyor.

TÜM SAKARYA RAMAZAN SOKAĞI’NA

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak hemşerilerimizle kültür, sanat ve müzik dolu akşamlarda bir araya geliyoruz. Ramazan’da birbirinden güzel etkinliklerin yer alacağı Ramazan Sokağı’mızda ilk günü geride bıraktık. Bu sokakta sanat hayat buluyor, yüzlerce usta kalemden binlerce eser Sakaryalılara sunuluyor. Tüm Sakarya’yı bekliyoruz” denildi.