Ramazan'ın alışveriş trendleri belli oldu

Ramazan ayında gerçekleşen alışverişler doğrultusunda Türkiye’nin Ramazan ayı alışveriş trendlerini belli oldu.İSTA NBUL (İGFA) - Ramazan ayı, tüketici alışkanlıklarında belirgin değişikliklere sahne oldu. Yapılan araştırmalara göre temel tüketim ve gıda ürünlerine olan talep bu dönemde zirveye ulaştı. İftar sonrası saatler, özellikle 20:00-22:00 arası, alışverişin en yoğun olduğu zaman dilimi olarak kayıtlara geçerken sahur vakitlerinde ise, internet sitelerindeki alışveriş trafiği Ramazan öncesine göre üç kat artış gösterdi.

TÜKETİMDE ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER

Alışveriş siteleridnen hepsiburada verilerine göre; Ramazan ayının vazgeçilmezleri hurma, kahve, yağ ve helva tüketiminde büyük artışlar yaşanırken, iftarın olmazsa olmazlarından hurmada satışlar yüzde 220, iftar sonrası ağzını tatlandırmak isteyenlerin tercihi lokumda ise satışlar yüzde 273 artış gösterdi. Bal ve Ramazan paketlerinde sırasıyla yüzde 85 ve yüzde 387’lik artışlar dikkat çekerken, reçellerde yüzde 155, glutensiz ürünlerde ise yüzde 42’lik bir artış yaşandı.

Ramazan ayında ayrıca temel tüketim kategorisinde ıslak temizleme mendilleri, kağıt ürünleri ve bulaşık deterjanları da yükseliş trendi gösterdi.

EV ALETLERİ VE ZÜCCACİYE SATIŞLARINDA ARTIŞ

Bu arada küçük ev aletleri ve züccaciye kategorilerinde de Ramazan’ın etkisi gözlenirken, şarjlı süpürgelerde yüzde 120, kahve makinelerinde yüzde 201, süpürgelerde yüzde 168 ve blender satışlarında yüzde 176 artış yaşandı. Sofra ve mutfak gereçlerinde ise düdüklü tencereler ve yemek takımlarında önemli satış artışları dikkat çekti.

Giyim kategorisinde pijama satışları başı çekerken, pantolon, gömlek, elbise ve mont gibi ürünlerde de artış yaşandı.

Bahar mevsimi ile birlikte havaların ısınması ve yaz mevsiminin de yaklaşması ile birlikte şort ve etek satışlarında gözle görülür bir yükseliş tespit edilirken, kozmetikte ise yüz bakım ürünleri, parfümler ve vücut bakım ürünleri en çok tercih edilenler arasında yer aldı.