Rafet Zeybek'ten Antalyalı gazetecilere ziyaret

CHP Antalya Milletvekili TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Rafet Zeybek, Antalya Gazeteciler Cemiyeti’ne nezaket ziyaretinde bulundu.ANTALYA (İGFA) - CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Ziyarette Cemiyet Başkanı İdris Taş yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Vekil Zeybek’i güler yüzle karşılayarak bir süre sohbet etti.

Ziyarette gazetecilerin sorunları ve ülke gündemi konuşuldu. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Rafet Zeybek, “Antalya basının ve basın emekçilerinin sorunları ve gündeme dair değerlendirmelerde bulunduk. Özgür olması gereken basının mevcut hükümette ne tür zorluklarla karşılaştıklarını biliyoruz. CHP iktidarında basınımız hak ettiği saygınlığı ve özgürlüğünü bulacaktır. Basın özgür olmaz ise ülke de özgür olamaz. Misafirperverlikleri için Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.