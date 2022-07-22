Radyokaktif atık idaresinin güvenliğe ilişkin sözleşme Resmi Gazete'de

Kullanılmış yakıt ve radyoaktif atık idaresinin güvenliğine ilişkin milletlerarası sözleşme Resmi Gazete’de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Hatırlanacağı gibi Türkiye, "Kullanılmış Yakıt İdaresinin ve Radyoaktif Atık İdaresinin Güvenliği Üzerine Birleşik Sözleşme"ye ilişik beyanlarla birlikte katılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası sözleşme, bugünkü Resmî Gazete'de yayımlandı.

Sözleşmeye göre ulusal önlemler ve uygun durumlarda güvenliğe ilişkin teknik iş birliğini de içeren uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi yoluyla, kullanılmış yakıt ve radyoaktif atık idaresinde dünya çapında yüksek derecede güvenliğe ulaşılması ve sürdürülmesi amaçlandı.

Söz konusu Milletlerarası Sözleşme'nin detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.