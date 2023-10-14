PÜF'te ileri düzey eğitim zamanı

Kocaeli Bilim Merkezi’nin teknoloji alanında en önemli ayağı olan PÜF’te ileri düzey eğitimlerine başlıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulup hizmete açılan Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi’nin (KODELİ) önemli bir ayağı olan Kocaeli Bilim Merkezi PÜF(Proje Üretim Merkezi) ileri düzey eğitimlerine başlıyor. PÜF, teknoloji alanlarında girişimcilik kültürünün gelişmesine ve bu alanlarda yapılacak olan bilimsel çalışmalara katkıda bulunmayı amaçlıyor. Aynı şekilde yetenekli gençleri tespit etmek, eğitmek onları bu alanlarda yönlendirip teşvik ederek teknolojik gelişim süreçlerine destek vermek, eğitimlerle birlikte öğrencilere kodlama ve yazılım desteği sağlamak, üretime katkıda bulunup kendilerini geliştirdikleri alanlarda ulusal ve uluslararası yarışmalarda destek vermek de hedefleniyor.

SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

30 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen seviye belirleme sınav sonuçları açıklandı. Eğitimlere katılmaya hak kazanan kişiler Yapay Zeka, Microbit ile Python Kodlama ve Nesnelerin İnterneti atölyelerinde 3 ay olmak üzere en az 24 saatlik bir eğitim görecek. Sonuçlara www.kocaelibilimmerkezi.com web adresinden ulaşabilirsiniz.