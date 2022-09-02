PTT üyesi 38 bin kişinin verileri çalındı!
PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı üyesi 38 bin kişinin kişisel bilgilerinin çalındığı açıklandı.ANKARA (İGFA) - Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı üyesi 38 bin kişinin verisinin çalındığını açıkladı.
Sandık tarafından KVKK’ye yapılan bildirime göre zararlı yazılımlar aracılığıyla üye bilgilerinin bulduğu sisteme giren saldırganların, üyelerin anne kızlık soyadı, kimlik cilt ve seri numarası gibi kişisel verilerin bulunduğu 3,2 GB veri tabanı yedeğini ve sitedeki tüm dosyaları ele geçirdiği iddia edildi.
İhlalle ilgili çalışmaların devam ettiği belirtilen yazılı açıklamada, ihlalin 29.08.2022 ile 30.08.2022 tarihleri arasında gerçekleştiği ve 30.08.2022 tarihinde tespit edildiğinin altı çizildi.
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