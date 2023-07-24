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PTT'den Lozan'ın 100. yıl anısına özel pul
GÜNDEM 24.07.2023, 16:32
PTT AŞ tarafından "Lozan Barış Antlaşması’nın 100.Yılı" konulu anma pulu ve ilkgün zarfı tedavüle sunuldu.İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ 24 Temmuz 2023 tarihinde "Lozan Barış Antlaşması’nın 100.Yılı" konulu 10 TL bedelli (38 x 38 mm boyutunda) anma pulu, söz konusu pula ait 20 TL bedelli ilkgün zarfı abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.
Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Ulus PTT Müdürlüğü/ANKARA adresinde “Lozan Barış Antlaşması’nın 100.Yılı 24.07.2023 ANKARA” ibareli ilkgün damgası kullanılmaya başlandı.
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|9. Gençlerbirliği
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|12. Keçiörengücü
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|13. Kocaelispor
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|14. Manisa FK
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|15. Sakaryaspor
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|16. Pendikspor
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|17. Şanlıurfaspor
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|18. Tuzlaspor
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|19. Ümraniye
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|19. West Ham United
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|11. Las Palmas
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|12. Mallorca
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|13. Osasuna
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|18. Sevilla
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|20. Villarreal
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