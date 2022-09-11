PTT'den Bursa'nın kurtuluşuna 'özel' ilgi

PTT, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla 15 Eylül'e kadar pul sergisi düzenliyor. Ayrıca kurtuluş günü dolayısıyla özel gün zarfı ve özel tarih damgası da tedavüle sunuldu.BURSA (İGFA) - PTT AŞ, 11-15 Eylül 2022 tarihleri arasında “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi Ebu İshak Mah. Ali Ferruh Yücel Cad. No:86 Osmangazi/BURSA” adresinde “Bursa’nın Kurtuluşunun 100. Yılı” konulu pul sergisi düzenleyecek.

Serginin açılış günü olan “11 Eylül 2022” tarihinde “Bursa’nın Kurtuluşunun 100. Yılı” konulu özelgün zarfı tedavüle sunulacak olup, aynı tarihte aynı adreste mesai saatleri içerisinde "Bursa’nın Kurtuluşunun 100. Yılı 11.09.2022 BURSA" ibareli özelgün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılacak.