PTT'den 10 Aralık'a özel zarf

PTT AŞ tarafından “Dünya İnsan Hakları Günü” konulu özelgün zarfı 10 Aralık 2022 tarihinde tedavüle sunuldu.ANKARA (İGFA) - PTT AŞ, 10 Aralık 2022 tarihinde “Dünya İnsan Hakları Günü” konulu özelgün zarfı 15 TL bedelle abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus Altındağ/ANKARA adresinde mesai saatleri içerisinde “Dünya İnsan Hakları Günü 10.12.2022 ANKARA” ibareli özelgün zarfına ait özel tarih damgası kullanılmaya başlandı.