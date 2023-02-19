Provokatif paylaşımlara 24 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 775 hesap yöneticisi tespit ederken, 441'i hakkında adli işlem başlattı. Ekiplerce gözaltına alınan 129 şahıstan 24'ü tutuklandı.ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 775 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderildi.

441 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldı, Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 129 şahıs gözaltına alındı, 24'ü tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 76 adet Oltalama (Phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin katıldığı duyurulurken, resmî kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapıldığı, ayrıca "deprem yardımı" teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlandığı kaydedildi.

https://twitter.com/EmniyetGM/status/1627240749212266496