Provokatif paylaşımlar İçişleri'nin takibinde! Çatışma iddialarına Hakkari'den yalanlama

İçişleri Bakanlığı, Bölücü Terör Örgütü'nün hain saldırısında şehit olan kahraman askerlere yönelik sosyal medyada provokatif amaçlı paylaşımlarda bulunarak yanıltıcı bilgileri alenen yayan hesaplarla ilgili yasal işlem başlattı. Bazı haber sitelerinde Hakkari Çukurca'da çatışma yaşandığı iddialarını Hakkari Valisi Ali Çelik yalanladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü’nün (BTÖ) hain saldırısında şehit olan kahraman askerlee yönelik sosyal medyada "Provokatif amaçlı olarak" terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmalarını başlattıklarını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu şahıslar hakkında yasal işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

HAKKARİ VALİSİ'NDEN İDDİALARA YALANLAMA

Bu arada Hakkari Valisi Ali Çelik ise, bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında Hakkâri Çukurca’da çatışma yaşandığına dair videoların yayınlandığını belirterek, iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizdi. Vali Çelik, Çukurca’da herhangi olumsuzluk veya iddia edildiği gibi silahlı çatışma yaşanmadığını belirtti.

Bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında Hakkâri Çukurca’da çatışma yaşandığına dair videolar yayınlanmaktadır.

İddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Çukurca’da herhangi olumsuzluk veya iddia edildiği gibi silahlı çatışma yaşanmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

— Ali Çelik (@alicelik_64) January 12, 2024