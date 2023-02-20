Provokatif paylaşımlaa 25 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), depreme ilişkin "provokatif paylaşımlarda" bulunduğu belirlenen 131 kişinin gözaltına alındığını, 25 kişinin tutuklandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "Meydana gelen depremlere ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlarımız üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 808 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderilmiş, 452 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatılmış, cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 131 şahıs gözaltına alınmış, 25'i tutuklanmıştır" denildi.

Depremzedelere yardım yapmak isteyenleri hedef alan 76 oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik internet sitesinin kapatıldığı belirtilerek, "Resmi kurumların adını kullanarak, taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemlerin yapıldığı" vurgulandı.