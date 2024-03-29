Promosyon listesi güncellendi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilere yapılacak promosyon ödemeleriyle ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. SGK aralarında özel bankaların da olduğu 19 bankayla yeni protokol imzaladı.ANKARA (İGFA) - SGK emeklilere ödenecek promosyon ödemelerinin yaklaşık iki katına çıkarılarak 8-12 bin lira arasında değişeceğini duyurdu.

Ölüm aylığı alan hak sahiplerine de 5 bin lira promosyon ödeneceği bilgisi paylaşıldı.

Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuru yapmaları gerekiyor.

SGK, belirlenren tutarların asgari seviyede olduğunu ve bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarının artırılabileceğini altını çizdi.

PROTOKOL İMZALANAN BANKALAR ŞÖYLE

"Akbank T.A.Ş, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş, Denizbank A.Ş, Fibabanka A.Ş, ING Bank A.Ş, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş, Odea Bank A.Ş, QNB Finansbank A.Ş, Şekerbank T.A.Ş, T.C. Ziraat Bankası A.Ş, Turkish Bank A.Ş, Türk Ekonomi Bankası A.Ş, Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş, Türkiye Garanti Bankası A.Ş, Türkiye Halk Bankası A.Ş, Türkiye İş Bankası A.Ş, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. ve Ziraat Katılım Bankası A.Ş."

BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?

Promosyonlar için başvuru, bankalardan ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Bankalar emekliye promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor. Daha avantajlı bir teklif olması durumunda banka değişikliği yapmak mümkün. Birden fazla emekli maaşı alanlar ayrı ayrı promosyon başvurusu yapabilecek.