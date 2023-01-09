Projeyi tamamlayamayan belediye çareyi asfaltta buldu

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde milyonlar harcanarak yenilenen sokak projesi ölü yatırım olunca, geçtiğimiz günlerde belediye tarafından üzerine asfalt serilmişti.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMAAŞ (İGFA) - Vatandaşlar ve cadde esnafı Dulkadiroğlu Belediyesi’nin ilçe merkezini canlandırmak ve çarşı kültürünü korumak amacıyla başlattığı 'Sokak İyileştirme Çalışmaları' kapsamında 'tarihi dokuya uygun' diyerek yenilediği Dedezade Caddesi'ne asfalt serilmesini, belediyenin önceki projeyi bitirememesi ve dolayısıyla projenin ölü yatırım olduğunu ve harcanan milyonların çöp olduğunu öne sürdü..

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından 2016 yılında açıklanan proje ile İsmet Paşa Mahallesi'nde dönüşüm kapsamında Dedezade Sokak, 9-10 ve 12.sokaklarda modern sokak iyileştirmesi yapılacağı duyuruldu. İlk etabı Dedezade Sokak'ta başlayan ve 12. Sokak ile devam eden çalışmalar kapsamında sokaklara taş döşemesi ve modern ışıklandırma yapıldı. O dönem bu caddelerdeki yaya sirkülasyonunu artırmayı ve kent sokaklarındaki dönüşümün hedeflendiği açıklanmıştı. Bu iki sokaktaki yapılan çalışmaların tamamlanmasının ardından 9 ve 10. sokaklarda yapılması planlanan çalışmalar yapılmadı.

Zemini sağlam yapılmayan yolun bazı bölgelerinde taşlar yerinden çıkarken bazı bölgelerde ise çökmeler meydana geldi. Hedeflendiği gibi amacına ulaşmayan ve tamamlanamayan proje, Dulkadiroğlu Belediye’sinin ölü yatırımları arasına adını yazdırdı.

2016’da asfalt kaldırılarak taş döşenen sokak, aradan geçen zamanın üzerinden yeniden kendini asfalt olarak buldu.