Profil estetiği 'yüz' güldürüyor

Birçok kişinin istediği yüz yapısına sahip olmak için profiloplastiyi tercih ettiğini söyleyen Vanity Estetik Kurucu Ortağı Op. Dr. Güray Yeşiladalı “Uzun yıllardır uyguladığımız ve oldukça başarılı sonuçlar aldığımız profiloplasti ile hoş bir profil, anlamlı bir yüz yaratabiliyoruz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - Günümüzde birçok kişi istediği yüz yapısına sahip olmak için estetik uygulamaları daha çok tercih etmeye başladı. Bu estetik işlemlerden profiloplasti; dolgun elmacık kemikleri, şekilli bir burun, yüz hattıyla uyumlu bir çene ile anlamlı bir profil düşleyenlerin tercih ettiği işlem olarak öne çıkıyor.

Profiloplasti’nin uzun yıllardır başarıyla gerçekleştirdikleri bir uygulama olduğunun altını çizen Vanity Estetik’in Kurucu Ortağı Op. Dr. Güray Yeşiladalı, uygulamayı şöyle açıkladı: “Profiloplasti, burun, çene, dudak, alın ve elmacık kemiklerinin birbirine uyumlu hale getirilmesi amacıyla yaptığımız operasyonların genel adı. Bu uygulama sayesinde hem güzel hem de doğal bir yüz şekline ulaşılabiliyoruz.”

ORANTISAL UYUM

Alın, burun, çene üçgeninin kendi içerisindeki orantısının, yüzde altın oranı sağlayan en önemli etken olduğunu belirten Op. Dr. Güray Yeşiladalı,” Öncelikle, yaptığımız muayenelerde bu oran değerlendirip; fazlasıyla sapma gösteriyorsa profiloplasti öneriyoruz. Ayrıca burun, çene, alın ya da elmacık kemiği ile ilgili bir ameliyat geçirmeyi düşünen hastalara, profil değerlendirmesi yaparak profiloplasti tavsiye edilebiliyoruz” dedi. Yeşiladalı açıklamasını şöyle sürdürdü: “Özellikle burun estetiği ameliyatı planlanan hastalarda, tüm yüzün orantısal bir şekilde uyumlu hale getirilmesi için bu işlemlerden birini ya da birkaçını kombine bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz”

HASTANIN KENDİ DOKUSU

Profiloplasti’nin hem ameliyatlı hem ameliyatsız uygulamalardan oluştuğunu aktaran Vanity Estetik’in Kurucu Ortağı Op. Dr. Güray Yeşiladalı,” Profiloplasti ameliyatlarında esas hedefimiz, burun, çene ve alından oluşan güzel ve anlamlı bir yüz yaratmak. Profiloplasti içinde dolgu malzemeleri ile yüzde gereken yerlere destek vermek gibi farklı uygulamalar da var. Bu işlemlerde özellikle hastanın kendi dokusunun kullanılması avantaj sağlarken; uygulanan işlemlerle doğal, estetik ve uyumlu bir sonuç elde ediyoruz. Profiloplasti başlığı altında kombine olarak en sık uyguladığımız işlemler burun estetiği (rinoplasti), çene estetiği, dolgu uygulamaları ve endoskopik kaş kaldırma operasyonudur.” diye sözlerine ekledi.