Prof. Kadıoğlu: Marmara'da yıkım üç kat olacak... Mezar 2,8 metrekare!

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen ikiz depremlerle altüst olan hayatlardan sonra Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, Marmara depreminde, bugün yaşanan yıkımın 3 katının yaşanacağını iddia etti.İSTANBUL (İGFA) - Simge Fıstıkoğlu’nun youtube’daki canlı yayınına konuk olan Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Mikdat Kadıoğlu, Marmara depreminde, bugün yaşanan yıkımın 3 katının yaşanacağını söyledi.

Afet yönetiminin büyük bir bilim dalı olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Kadıoğlu, müteahhitlerle at pazarlığı yapılmaması gerektiğini söylerken, “kentsel dönüşümde kimse 5 metrenin hesabını yapmasın. Küçük olsun sağlam olsun. Unutmayalım mezar 2.8 metrekare” diyerek depremde kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.

Prof. Kadıoğlu, “Unutmayalım mezar 2.8 metrekare” uyarısında bulundu.

https://youtu.be/Gk85-bYkmbo