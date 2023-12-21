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Prof. Dr. Yusuf Dinç: 2024'te yeni zam öngörüyorum

GÜNDEM 21.12.2023, 16:59
Prof. Dr. Yusuf Dinç: 2024'te yeni zam öngörüyorum

Milyonların beklediği asgari ücret zammı belli oluyor! Yeni yılın gelmesiyle birlikte uygulanacak olan asgari ücret zammı için, Asgari Ücret Tespit Komisyonu hafta içi üçüncü toplantısını gerçekleştirecek. Peki, 2024 yılında asgari ücrete gelecek zam ne olacak? Milyonların gözünü çevirdiği zam ile ilgili Prof. Dr. Yusuf Dinç, Herkes Duysun’a açıklamalarda bulundu.Gülsüm YILDIRIM - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - Milyonların takip ettiği asgari ücret komisyonunun ilk iki toplantısından rakam çıkmazken, gözler üçüncü toplantıya çevrildi.

2024’te tek asgari ücret zammının geçerli olacağının açıklanması, enflasyonun üzerine refah payı eklenmesi noktasında beklentileri artırdı.

Tek zam yapılacağı için beklentilerin yukarı çekildiğini belirten Prof. Dr. Yusuf Dinç, “Tek zam mı yapılmalı yoksa ocakta enflasyon beklentilerine uygun zam yapıp, Temmuz'da yeniden değerlendirmeli miydi? sorularını dikkate sunmak isterim. Bence dengelenme yılı olan 2025’te tek zam yapılması daha uygun olurdu. En azından bu yılı önden bağlamamak gerekir diye düşünüyorum. Bu şartlar altında 500 dolar civarında bir beklenti oluşmuştu. Yani 2024 sene sonu enflasyon beklentisine göre yüzde 36’lık bir zam yapılacağı söz konusu olmuştu. Tek zam yapılacağı için bu oranın üzerinde bir seviyede olacağını değerlendirebiliriz. 2024 yılı içerisinde yeni bir zam öngörüyorum. Bu zamdan sonra söylenebilirdi ancak dile getirildiğinden dolayı zam beklentisi yukarı çıktı.” dedi.

“ENFLASYONDA İYİLEŞME 2024 YAZINDA BEKLENEBİLİR”

Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,43 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,36 olarak kaydedilmişti. Yaz itibariyle baz etkisi çalışacak ve atılacak adımların o tarihlerden itibaren yol almaya başlayacağını dile getire Dinç, “Ekonomi politikalarındaki kararlar baz etkisiyle birleştiğinde kendisini hissettirmeye başlayacak. Bu da temmuz ve ağustos aylarından sonra gerçekleşecek. O yüzden ekonomi politikasının kararlarının etkisini görmek için bir süre daha bekleyeceğiz.” şeklinde konuştu.

“İSTANBULLULARA YÜKSEK ÜCRET VERİLMESİNE TAMAMEN KARŞIYIM”

İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) araştırmasına göre kentte yaşamanın maliyeti, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,48 arttı. Buna göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti kasım ayında 47 bin 493 TL. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre bin 537 TL arttı. İstanbul dışında asgari ücretin daha yüksek olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Yusuf Dinç, “Anadolu’daki işletmeleri daha cazip kılacak yaklaşımlar ortaya konulabilir fakat bölgesel değil de sektör bazlı asgari ücretin farklılaşabileceğini düşünüyorum. Yani İstanbullulara daha yüksek ücret verilmesi fikrine tamamen karşıyım. Eğer altı doldurulursa Anadolu’ya daha yüksek ücret verilebilir. Diğer taraftan, imalat sanayisinin asgari ücreti ile hizmetler sektörü ayrılırsa sempatik bir yaklaşım olabilir. Bence imalatta daha yüksek ücret vermek makul olabilir. Hizmet sektöründe ücret yükseldikçe insanlar daha konforlu gördüğü bu alana doğru iş talebini kaydırıyor, bu durum da Türkiye’ye zarar veriyor.” ifadelerini kullandı.

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