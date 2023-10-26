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Prof. Dr. Tufan Gündüz'den KAYÜ'de konferans

GÜNDEM 26.10.2023, 11:45
Prof. Dr. Tufan Gündüz'den KAYÜ'de konferans

“Türkiye Cumhuriyeti’mizin Yüzüncü Yılı” etkinlikleri kapsamında Kayseri Üniversitesi tarafından düzenlenen program kapsamında Tarihçi, Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz, “Cumhuriyet: Yüz Yıllık Mücadele” konulu konferans verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Üniversitesi’nin 15 Temmuz Yerleşkesindeki Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ertuğrul Şahmetlioğlu ve Prof. Dr. Zeki Tekin ile Senato Üyeleri ve çok  sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, “Cumhuriyetin bir asrını tamamladık. Türkiye yüzyılı olarak adlandırdığımız yeni bir asrın, yeni bir yüzyılın eşiğindeyiz, giriş kapısındayız. Dolayısıyla birinci yüzyılda nelerle karşılaştık, Cumhuriyet kurulunca nelerle mücadele ettik, Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız önümüzdeki asırda, yüzyılda dünyaya barışın, huzurun, zenginliğin ve refahın gelmesi için üzerimize düşen sorumluluklar, Türk Milletinin, Türk Devletinin üzerine düşen nelerdir, bu çıkarımları inşallah yapacağız. Hepinize faydalı bir etkinlik olmasını diliyorum. Bu anlamda bize destek olan ve bu etkinliğin düzenlenmesinde bize katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne de çok teşekkür ediyorum” dedi.

Tarihçi, Araştırmacı Yazar Prof. Dr. Tufan Gündüz ise, “Cumhuriyet: Yüz Yıllık Mücadele” konulu konferansında Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık kazanımlarına dikkat çekerek, Türkiye’nin 100 yılda hayal ve fırsatlar ülkesine dönüştüğünü kaydetti.

Konferansın ardından Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, konferansın konuşmacısı Prof. Dr. Tufan Gündüz’e plaket takdim etti     

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