Prof. Dr. Ruhi Ersoy'dan 'Türk Dünyası' konferansı

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Kayseri Yahyalı’da "Türk Dünyası ve Lider Ülke Türkiye" konulu konferans verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi, 25. ve 26. Dönem Osmaniye Milletvekili ve MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde "Türk Dünyası ve Lider Ülke Türkiye" konulu konferans verdi.

Yahyalı Kaymakamlığı ve Yahyalı Belediyesi tarafından Yahyalı Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen konferansa Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, MHP Yahyalı İlçe Başkanı Nebi Akkuş öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Prof. Dr. Ruhi Ersoy konuşmasında Türk tarihinin geçmişten bugüne önemli olaylarını anlattı. Ayrıca lider ülke olarak Türkiye, Türk dünyası ve milli kültür gibi birçok konuda önemli bilgiler verdi.

Konferans bitiminde Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk tarafından Prof. Dr. Ruhi Ersoy’a Yahyalı El Halısı hediye edildi.