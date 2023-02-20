Prof. Dr. Naci Görür: Elazığ'da büyük depremler beklemiyorum

Elazığ'ın Palu ilçesinde peş peşe meydana gelen 4,8 , 4,7, 4,6, 4,5 ve 4,4 büyüklüğündeki depremlerle ilgili Jeolog Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Elazığ'da büyük depremleri beklemediğini söyleyen Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Elazığ Palu'daki depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Palu civarında 4’lük depremler oluyor" diyen Prof. Dr. Naci Görür, "Son büyük Kahramanmaraş depremleri sonucu olasılıkla Malatya (M), Ovacık (O) ,Nazimiye-Karakoçan (N-K) ve ilişkli faylar yüklendi. Bu faylarda irili ufaklı depremler beklenebilir. Bu depremler Elazığ’ın depremleri olamaz" dedi.

Görür, yorumuna ilişkin paylaşımında, "Doğu Anadolu Fayı (DAF) Sivrice-Malatya arasında kırıldığı için, bu fayın üzerinde Elazığ’ın doğusunda da daha önce Bingöl 1971 ve 2003, Palu 1977, Sivrice 2020 , vb depremleri olduğu için ben artık Elazığ’da büyük depremler beklemiyorum. Elazığ bundan sonra komşunun depremlerini hisseder" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/nacigorur/status/1627578867706654720