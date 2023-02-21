Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarı! Adana, Kıbrıs, Malatya...

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hatay merkezli depremler ardından Adana ve Kıbrıs'ın yanı sıra ile Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karkoçan faylarıyla ilgili de dikkat çeken uyarıda bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'da 6,5 ve daha küçük yaşanan depremlerle ilgili son durum olasılıklarını açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bu boyuttaki depremleri Hatay ve Adana'da beklediklerini ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, kendisinin, Celal Şengöre ve yer bilimci arkadaşlarıyla birlikte duyurduklarını anımsattı.

"Kahramanmaraş'ta oldu. Adana ve Kıbrıs'ta da dikkatli olmamız gerekir" diyen Prof. Dr. Naci Görür, paylaşımında, "Bu uyarılarımız bölgedeki stres transferine dayanıyor. Keza Malatya çevresindeki Malatya, Ovacık ve Nazimiye-Karakoçan fayları üzerinde de benzer nedenlerle dikkatli olmalıyız. Yetkililerimizin ve halkımızın dikkatli olmasında yarar var, sevgiyle" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/nacigorur/status/1627780863126642688