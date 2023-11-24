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Prof. Dr. Kadıoğlu uyardı!

GÜNDEM 24.11.2023, 14:24
Prof. Dr. Kadıoğlu uyardı!

İTÜ İklim Değişikliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, tropikal meyve yetiştiriciliğinin yeraltı ve yerüstü su kaynakları üzerinde büyük baskı yarattığını avokado, mango gibi tropikal meyvelerin üretiminin planlanması gerektiğini söyledi, “Alanya muzuyla idare edin” dedi.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl ‘Yeşile Dönmek’ temasıyla 3’üncüsünü düzenlediği ‘+0.5 Akdeniz’in Geleceği’ Çevre Çalıştayı, İTÜ İklim Değişikliği Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu’nun ‘Kentlerde iklim risk yönetimi’ konferansıyla başladı.

Prof. Dr. Kadıoğlu, Türkiye’nin yılda ortalama 112 milyar metreküplük potansiyeliyle su stresi çeken bir ülke olduğuna dikkat çekti. Antalya bölgesinde özelinde tropikal meyve yetiştiriciliğinin yeraltı ve yerüstü su kaynakları üzerinde büyük baskı yarattığını dile getirenProf. Dr. Kadıoğlu, avokado, mango gibi tropikal meyvelerin üretiminin planlanması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Kadıoğlu, “Alanya muzuyla idare edin” dedi.

Prof. Dr. Kadıoğlu, ayrıca, kentsel dönüşüm çalışmalarının da iklime duyarlı bir bakışla ele alınması gerektiğinin altını çizdi. 2100 yılına kadar hava sıcaklıklarında 4-7 derece arasında artış beklendiğinin altını çizen Prof. Dr. Kadıoğlu, kentsel dönüşüm çalışmalarında cadde ve sokak planlarında, kat yüksekliklerinde doğal havalandırmanın geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Kadıoğlu, beklenen bu sıcaklık artışının aynı zamanda mevsimsel turizm hareketlerinde değişime neden olacağını belirterek Antalya’nın özellikle yayla turizmi olmak üzere turizmde çeşitliliğe gitmesi gerektiğini ifade etti.

Çalıştayın açılışında ayrıca Muratpaşa Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Sarı da belediyenin yüzünü ‘yeşile’ dönen çalışmalarından başlıklar paylaştı. Muratpaşa Belediyesi’nin 2030 yılına kadar yetki bölgelerinde sera gazı emisyonunu yüzde 40 azaltmayı ve iklim değişikliğine karşı önlemler almayı taahhüt eden ‘Avrupa Belediye Başkanları İklim ve Enerji Sözleşmesi’ne taraf olduğunu belirten Sarı, kısa adı SECAP olan Muratpaşa Belediyesi Kurumsal Enerji ve İklim Eylem Planı hazırlayan Antalya’nın ilk ilçe belediye olduklarını sözlerine ekledi.
Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşen çevre çalıştayında ikinci gün, aralarında İstanbul, İzmir Büyükşehir Belediyelerinin de olduğu 16 belediye ‘Yeşile Dönebilmek için Belediye Uygulamaları’ başlıklı oturumda iklim kriziyle mücadele için geliştirdikleri projeleri sunacakları oturumla devam edecek.

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