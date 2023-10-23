Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya Kayseri'de büyük ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 6’ncı Kayseri Kitap Fuarı kapsamında Kayserili okurları ile buluşan ünlü Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın söyleşisine katıldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın söyleşisi gençler başta olmak üzere Kayserililer tarafından büyük ilgi gördü.Mehmet UZEL(KAYSERİ İGFA)

Erciyes Kültür Merkezi’nde (EKM) gerçekleşen Tarihçi Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın söyleşisine, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, Sun Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saçmacı, akademisyenler ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Söyleşi öncesi kuliste açıklamalarda bulunan ünlü Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ortaylı, “Kayseri’ye fuarlara gelişimin sayısını unutuyorum. Kongre salonu da son derece hoş, herkesi alıyor, dışarıda kalan olmuyor. Şehir, okumaya, fikir kulüplerine meraklı. Onun için sık sık da gelmek lazım. Bana uzak olmasına rağmen gayret ediyorum” diye konuştu. Daha sonra kendisini bekleyen ve yoğun ilgi gösterilen Erciyes Kültür Merkezi Salonu’na geçen Prof. Dr. Ortaylı, burada sıcak, samimi, keyifli ve bilgilendirici bir söyleşi gerçekleştirdi.

“YÜZYILIN İÇİNDE KAYSERİ BÜYÜK TİCARİ VE SİYASİ HAMLELER YAPTI”

Ünlü Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ortaylı, “Bulunduğumuz şehrin tarihi yolculuğuna bakmamız gerekiyor’ diyerek kentin etimolojik ve tarihi anlamda bilgiler verdi. Prof. Dr. Ortaylı, Kayseri’nin Türk siyasi tarihinde büyük çatışmalar görülmediğini, siyasetin son derece sözlü yapılması, gerektiği gibi yapıldığı bir memleket olduğunu, yüzyılın içinde Kayseri’nin büyük ticari ve siyasi hamleler yaptığını anlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, salonu dolduran kalabalığa teşekkür ederek, “6. Kayseri Kitap Fuarı etkinliklerimiz kapsamında şehrimizde misafir ettiğimiz değerli hocamız Sayın İlber Ortaylı’nın Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlediğimiz söyleşisine katıldık. Her zaman olduğu gibi salonu hınca hınç dolduran hemşehrilerimiz ve bizler Sayın İlber Hocamızın söylediklerini can kulağı ile dinledik” şeklinde konuştu.

Söyleşi sonunda Başkan Büyükkılıç, Ortaylı’ya çiçek takdiminde bulunurken, ‘Kayseri’ kitabı da hediye etti. Prof. Dr. Ortaylı, sahnede gençleri de kırmayarak kitabını imzaladı.