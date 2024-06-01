Prof. Dr. Fatma Sibel Jagoda yeni ödülüne kavuştu!

Prof. Dr. Fatma Sibel Jagoda, Uluslararası Altın Yağmur Ödül Töreni'nde başarısı ödül ile taçlandırdı.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası Altın Yağmur Ödül Töreni'nde kariyerinde başarı elde eden isimler ödüllerini gecenin sunucularının ellerinden aldılar. İstanbul Küçükçekmece'de yer alan Lale Balo Salonu'nunda gerçekleşen törende başarılı firma, sanatçı ve basın mensupları ödüllerine kavuştu.

Son dönemlerde aldığı ödüller ile dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Fatma Sibel Jagoda ödül gecesine yoğun programından dolayı katılamasa da ödül heyecanını geceye katılan isimler gibi yaşadı.

Başarısını ödül ile taçlandıran Prof.Dr Fatma Sibel Jagoda aldığı ödüllerin kariyerinde çok önemli olduğunu belirtirken yeni ödüller için daha çok çalışacağını ifade etti.