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Prof. Dr. Eroğlu'ndan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ne ziyaret

GÜNDEM 28.11.2022, 13:26
Prof. Dr. Eroğlu'ndan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi'ne ziyaret

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Malatya’ya gelen Orman ve Su işleri eski Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve yapımı devam eden Dünya Kayısı Ticaret Merkezini gezdi.MALATYA (İGFA) - Bakan Eroğlu’nun Dünya Kayısı Ticaret Merkezindeki inceleme gezisine Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, daire başkanları, ilgili şube müdürleri vemüteahhit firma yetkilileri katıldı.

Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ile ilgili olarak ‘Nasıl ki Türkiye için yüz yılın projeleri var ya ticaret merkezi de Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ın Türkiye yüz yılı projelerinden biridir’ diyen Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Dünya Kayısı Ticaret Merkezinin kurulduğu alan daha önce hafriyat alanı olarak kullanılıyormuş. Neticede merkezin kurulduğu alana Malatya için gerçekten yapılması gereken muhteşem bir kayısı ticaret merkezi kuruluyor. Büyükşehir Belediyesi bunu gelir ortaklığıyla birlikte paylaşımlı bir şekilde yapıyor. Kısa zamanda %90’ı bitmiş bir tesis ve hakikaten gurur duydum. Bu fikri düşünen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, Genel Sekreter Cemal Noğay’a, ekiplerine ve müteahhit firmaya gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nde yapılan çalışmaları muhteşem bulduğunu ifade eden Bakan Eroğlu, “Malatya’yı dünya pazarına açacak olan muazzam bir projedir. Daha önce vatandaş nerede ürününü saklayacak, nasıl yapacak bilmiyordu, ama yapılan merkezde her şey var. Hatta iyi düşünülmüş bir şekilde resmi prosedürlerin de yapılacağı tesiste akredite edilecek ve neticede kayısı dünyaya ticaret merkezinden pazarlanacak. Gerçekten Malatya için muhteşem bir proje. Nasıl ki Türkiye için yüz yılın projeleri var ya ticaret merkezi de Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızın Türkiye yüz yılı projeleri gibi. Bu projeyi duyunca gurur duydum. Zemindeki hafriyatın kaldırılması, zeminin ıslah edilmesi, sıkıştırılması dâhil olmak üzere %90’ının çok kısa zamanda bitmesi gerçekten gurur verici bir husustur. Malatya’mıza projenin hayırlı olmasını gönülden temenni ediyorum. Artık bütün kayısı ticaretiyle uğraşanlarımız alana yerleşecek. Tek kapı ve tek işlem yapılacak. Dünya kayısı ticaret merkezini dünyaya tanıtalım. Dünyaya, Malatya’ya bu yakışır. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’ı ve ekibini gönülden tebrik ediyorum. 2023 Mayıs ayında, kayısının yeni sezonunda aldığım bilgiyle merkezde faaliyete geçmiş olacak. Kayısımızda bol olsun inşallah. Rabbim bol, bereketli ve Malatya’mıza hayırlı kazançlar nasip etsin” diye konuştu.

Eroğlu, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi ziyareti sonrasında Beydağı Tabiat Parkında da incelemelerde bulundu.

Malatya’daki hizmet ve yatırımları gezdiklerini belirten Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay da, bu vadinin 760 dekar bir alan olduğunu belirterek, "Sayın Başkanımızın girişimleri sonrasında şu anda 3 milyon metrekarelik bir alanda park rekreasyon çalışmaları yapılmakta. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte burada 250 kişinin konaklayabileceği bir konaklama merkezi yapılmakta ve bu merkeze Türkiye’nin her yerinden gençler gelecek. Bu bölgede sadece Turgut Özal Tabiat Parkı vardı bu alan ikinci bir nefes alma yeri oldu. Gerçekten bu noktada Orman ve Su İşleri Bakanlığımıza çok teşekkür ediyoruz. Başkanımızın başkanlığında ve sizlerin destekleriyle şu anda burası güzel bir yer haline geldi” diye konuştu.

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