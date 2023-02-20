Prof. Dr. Ahmet Ercan: Büyük Antakya depremi olasılığı ortadan kalktı!

Yaşanan son depremler sonrasında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercn, 7,9 Kahramanmaraş ile 6,4'lük Hatay depremlerinin beklenen büyük Antakya depremi olma olasılığını ortadan kaldırdığını öne sürdü.İSTANBUL (İGFA) -Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, akşam saatlerinde peş peşe Hatay'da meydana gelen depremler sonrasında ilginç açıklamalarda bulundu.



Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, beklenen Büyük Antakya depreminin olma olasılığının ortadan kalktığını öne sürdü.

Prof. Dr. Ercan, "Bana göre Kahramanmaraş depreminin M7,9 olması, Hatay güneyine kadar kırmış olması, ayrıca M6,4’lık deprem bana göre büyük Antakya depreminin olma olasılığını ortadan kaldırmıştır" dedi.

"HATAY KENDİLİĞİNDEN SURİYE OLMA DURUMUNA YAKLAŞIYOR!"

İlk depremde Hataylıların yüzde 45'inin Hatay'dan göçtüğünü ifade eden Ercan, "Bugün saat 20.13’te olan M6,4’lük deprem sonucunda yeni göçler başlamıştır. Sığınmacıların il dışına çıkması yasaklandığı için korkarım ki Hatay kendiliğinden bir Suriye kenti olma durumuna yaklaşmaktadır. Bu durum önemlidir.