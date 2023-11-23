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Prens Charles’ın sabunu Mardin'den

GÜNDEM 23.11.2023, 15:00
Prens Charles’ın sabunu Mardin'den

Mardinli sabun ustası Mehmet Dede, 17 yıldır İngiltere Prensi Charles’e, Mardin’de ürettiği doğal sabunları gönderiyor.Şehmus EDİS - Herkes Duysun / MARDİN (İGFA) - Her yıl 4 ayda bir Britanya Büyükelçiliğine çeşitli sabunlar gönderen Mardin’in ünlü sabun ustası Mehmet Dede, başta İngiltere olmak üzere ABD, Ortadoğu ve Uzak Doğu ülkelerinde bulunan birçok ünlü kişiye sabun gönderiyor. 17 yıl önce Mardin’i ziyaret eden İngiltere Prensi Charles bile Mardin sabunlara hayran kaldı.

PRENS CHARLES MARDİN SABUNU KULLANIYOR

Mehmet Dede, 2004 yılında Prens Charles’In Mardin’i ziyaret ettiği günden beri 17 yıldır aralıksız İngiltere Birleşik Kralık Britanya Büyükelçiliğine sabun gönderdiğini söyledi.

17 yıl önce Mardin’i ziyaret eden İngiltere Prensi Charles’a sabun hediye ettiğini belirten Dede, “Prens Charles benim dükkânımı ziyaret etti. Organik üretim olduğu için benim sabunları beğendi ve her yıl 4 ayda bir Britanya Büyükelçiliğine 50’şer kilogramdan oluşan bıttım, ardıç ve katran sabunu olmak üzere çeşitli sabunlar gönderiyorum. O günden beri prens Charles’a sabun gönderiyorum. İngiltere, ABD, Almanya; Ortadoğu’daki Arap ülkeleri olan Katar, Dubai, Suudi Arabistan; Uzakdoğu ülkelerinden Çin, Japonya, Malezya gibi ülkelerde de sabun gönderiyorum. Türkiye’de de birçok ünlü sanatçı benden sabun alıyor. Geçen Avrupa basınında bir haber çıktı, ‘Buckingham Sarayı Mardin sabunu kokuyor’ diye. O küpür gelecek. Onu da basın köşemize ekleyeceğim.” dedi.

“BUCKİNGHAM SARAYI MARDİN SABUNU KOKUYOR”

Prens Charles’ın genelde ardıç katranı, bıttım ve içinde birçok bitki ihtiva eden zeytinyağlı defne sabunu tercih ettiğini ifade eden Dede, “3 çeşit gönderiyorum onlara. Burayı ziyaret ettiğinden beri 17 yıldır her 2-3 ayda bir siparişleri oluyor. Tabiri caizse Buckingham Sarayı Mardin sabunu kokuyor.” ifadelerini kullandı.

“SABUN, ÜNİVERSİTELERDE ARAŞTIRMA KONUSU OLDU”

Ailesinin bir asırdır bu mesleği yaptığını ifade eden Dede, “Sırf bu bayrağı bırakmamak için okul, üniversite okumadım. Şu an oğlum da bu meslekte 4’üncü kuşak oldu. Biz bu işi 100 yıldan fazladır yapıyoruz. Dededen kalan mirası biz sürdürüyoruz. Sabunda unutulmuş bir kültürü geliştirdik. Şu an Mardin'e ait bıttım, badem, menengiç ve ardıç katranı sabunu vardır. Bunların da şifa oranı yüksektir, suyu doğaya zarar vermez. Bebekleri de bu sabunlarla yıkayabilirsiniz ve bu sabunlar çevre dostudur. Bu nedenle üniversitelerde araştırma konusu oldu. Saça, cilde şifası çoktur. Hatta bir ardıç katranı, ilaçla geçmeyen sorunları giderdiği için bilim adamlarının çok dikkatini çekti. Bunun benden patentini istediler. Şu an 400 küsür eczaneye veriyoruz. Sabunlarımız İlaçla geçmeyen lekeleri, egzamaları, sedefleri iyileştirir.” diye konuştu.

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