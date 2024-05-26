Postacılar finali Hakkari'de yaptı

PTT AŞ tarafından bu yıl 52'ncisi düzenlenen Postacı Yürüyüş Yarışması Türkiye Finali, Hakkari'de gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, posta, kargo, bankacılık, lojistik ve e-ticaret gibi birçok sektörde müşterilerine hizmet verirken, sportif faaliyetlerle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Düzenlenen Postacı Yürüyüş Yarışması ile PTT AŞ, Türkiye'nin dört bir yanından yarışmaya katılan personeli bir araya getirerek sağlıklı yaşama vurgu yapmayı ve dayanışma ruhunu ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

84 SPORCU DERECEYE GİREBİLMEK VE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDEBİLMEK İÇİN TER DÖKTÜ

PTT AŞ tarafından düzenlenen geleneksel 52. Postacı Yürüyüş Yarışması'nın final etkinliği büyük bir coşkuyla tamamlanarak ülkemizi Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'nda temsil edecek yarışmacılar belirlendi. Etkinliğe Hakkari Valisi Ali Çelik, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ile birlikte Hakkari ilinin yöneticileri katılım sağladı.

Postacı Yürüyüş Yarışması finali öncesinde açılış töreninde konuşma yapan Hakkari Valisi Ali Çelik, böylesine güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Vali Çelik konuşmasının devamında “Ülkemizin dört yanından yaklaşık 500 sporcumuzun katıldığı yarışmaların sonunda 84 postacımızın yer aldığı Türkiye Finali yarışı için Hakkari’miz tercih edildi. Bu anlamda PTT’mize, Sayın Genel Müdürümüz Hakan Gülten’e ve onun şahsında tüm PTT Ailesine ilimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Final etkinliğinde PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, yarışmacılara ve katılımcılara PTT AŞ’nin posta, kargo, lojistik, e-ticaret gibi bulunduğu birçok sektördeki önemli rolünü ve posta sektöründeki çalışanların önemini vurguladığı ve yarışmacılara başarılar dilediği bir konuşma yaptı. Hakan Gülten, posta çalışanlarının bir araya gelip spor ve rekabet ruhunu yaşadıkları Postacı Yürüyüş Yarışması’nın her yıl daha da büyüyerek devam edeceğini belirttiği konuşmasında; Çalışma arkadaşlarımız arasında sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, motivasyonun artırılması ve personelimize sportmenlik ruhunun kazandırılması amacıyla 7 bölgede düzenlenen yarışmalarda başarılı olan 52 erkek, 32 kadın olmak üzere toplam 84 sporcumuz; Şirketimizi ve ülkemizi 1981 yılından itibaren yer aldığımız Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması’nda temsil etmek için ter dökecekler.

Böylesine özel bir organizasyonda yarışacak olan tüm sporcularımızın yanlarında olmaktan ve onların heyecanını paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu belirtmek istiyorum. Her bir mesai arkadaşıma gösterdikleri özen ve gayretten dolayı teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Hakkari'de düzenlenen final yarışmasında kadınlarda ve erkeklerde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Erkeklerde Aksaray PTT Başmüdürlüğü'nden Kadir Çolak birinci, Diyarbakır PTT Başmüdürlüğü'nden Erdal Acu ikinci, Mersin PTT Başmüdürlüğü'nden Teyfik Erçetin üçüncü, İzmir PTT Başmüdürlüğü'nden Barış Çankır dördüncü ve İstanbul PTT Başmüdürlüğü'nden Erdem Vural beşinci oldu. Kadınlarda ise İzmir PTT Başmüdürlüğü'nden Gülşen Çerçi birinciliği, PTT Genel Müdürlüğü’nden Nermin Arslanoğlu ikinciliği ve Ankara PTT Başmüdürlüğü’nden Fatma Temel üçüncülüğü elde etti.