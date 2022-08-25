Popçu Gülşen tutuklandı

Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri tepki çekmiş, hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan şarkıcı sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.İSTANBUL (İGFA)- Şarkıcı Gülşen'in konser verdiği sırada sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik "İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” sözleri tepki çekmişti. Bu sözlerden ötürü TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.

Sözleri herkesimden oldukça gün boyu tepki çeken Gülşen için, Milli Eğitim Bakanlığı da kınama yayımlayarak, hukuki sürecin başlatıldığını duyurmuştu.

Re'sen başlatılan soruşturma kapsamında öğleden sonra Beşiktaş'taki evinde gözaltına alındığı sırada sosyal medya hesabından kamuoyuna açıklama yapmıştı.

"DAHA BAŞKA BİR DİL BULMALIYDIM, BULACAĞIM..."

Gülşen, paylaşımında, "Uzun yıllardır birlikte çalıştığım çalışma arkadaşlarım ile iş ve çalışma ortamında yapmış olduğum bir espiri toplumu kutuplaştırmaya hedefleyen kimseler tarafından öne çıkarak yayınlanmıştır. Sözlerimin ülkemizdeki kutuplaştırmayı hedefleyen kötü niyetli kimselere malzeme vermiş olmasından dolayı üzgünüm. İnandığım özgürlüğü savunurken, eleştirdiğim radikal uca kendimin savrulduğunu görüyorum. Videodaki söylemimden rahatsızlık duyan ve incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım; bulacağım...." ifadelerini kullandı.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Gülşen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://twitter.com/gulsen/status/1562829463150243841