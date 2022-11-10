POMEM'e öğrenci alım sayısı güncellendi

Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM)'ne 29. döneme ilişkin giriş sınavı duyurusunda belirtilen öğrenci alım sayıları güncellendi.ANKARA (İGFA) - Daha önce 8 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan 29. Dönem POMEM Giriş Sınavı duyurusunda belirtilen öğrenci alım sayıları teşkilat ihtiyaçları doğrutusunda yeniden değerlendirildi.

Buna göre Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ön lisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 10 bin 400 lisans (8 bin 160 erkek ve 2 bin 240 kadın), 2 bin 600 ön lisans (800 erkek ve bin 800 kadın) olmak üzere toplam 13 bin öğrenci alımı yapılacağı duyuruldu.

Alıma ilişkin tüm süreçlerde ise herhangi bir değişiklik söz konusu değil.