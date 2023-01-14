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POMEM 52 genci polis yaptı

GÜNDEM 14.01.2023, 11:00
POMEM 52 genci polis yaptı

POMEM (Polis Meslek Eğitim Merkezi) sınavlarına, Nevşehir Belediyesi'nin kursları ile hazırlanan 52 genç, bu sınavlarda başarılı oldu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Hayallerini Nevşehir Belediyesi ile gerçekleştiren gençler, kendilerine sağladığı desteklerden dolayı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’a teşekkür etti.

‘Genç Dostu Belediye’ vizyonuyla gençlerin eğitim hayatları boyunca her zaman yanlarında olan Nevşehir Belediyesi, POMEM sınavına katılacak adaylar için Nevşehir’de ilk kez ücretsiz fiziki yeterlilik ve spor parkuru hazırlık kursu düzenledi.

Ücretli olarak düzenlenen kurslara katılamayan gençler için sınırlı kontenjanla açılan kursta 2,5 ay boyunca gençlere alanında uzman antrenörler nezaretinde Parça Çalışma, Teknik ve Taktik, Kuvvet ve Dayanıklılık, Parkur ve Fotoselli antrenmanları metre ile ölçülmüş parkurlarda yapıldı.

TOKİ Çok Amaçlı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen kurs süresince öğrencilere ücretsiz servis imkanı da sağlayan Nevşehir Belediyesi, gençleri en iyi şekilde sınavlara hazırladı.

Geçtiğimiz ay yapılan sınavlarda kursa katılan 70 genç ter dökerken bu gençlerden 21’i bayan olmak üzere 52’si barajları geçerek POMEM’e yerleşmeye hak kazandı. Dileyen gençlerin sınava girecekleri Aksaray iline ulaşımlarını da ücretsiz olarak yine Nevşehir Belediyesi tarafından karşılandı.

Sınavlarda başarılı olarak hayallerini gerçekleştiren gençler geçtiğimiz günlerde Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran’ı ziyaret etti. Savran’a gençlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden gençler, “Nevşehir’de ilk kez hem de ücretsiz olarak böyle bir kurs düzenlendiği için çok şanslıyız. Kurs süresince bizlere servis imkanı sağlayan ve her zaman yanımızda olarak bizlere güç veren başkanımıza ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyoruz.” dedi.

Başkan Savran ise sınavlarda başarı gösteren gençleri tebrik etti. Gençlere bundan sonraki hayatlarında başarılar dileyen Savran, “Ana sınıfından üniversiteye kadar çocuk ve gençlerin eğitim alanında her zaman yanlarında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuklarımız ve gençler bizim göz bebeğimiz. Onlara güveniyor ve her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz.” diye konuştu.

Gençler Başkan Savran’ın ardından Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İlyas Acar’ı da ziyaret ederek teşekkür etti.

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