Politika Kurulları'nın vekilleri Külliye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarının başkan vekillerini basına kapalı bir toplantıda kabul etti.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu başkanvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantıya Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da katıldı.