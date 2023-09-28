Polis memurunun yardımsever tavrı takdirle karşılandı

Düzce'de devriye halinde olan trafik polisi, yakıtı biten bir otomobil sürücüsünün aracını iterek akaryakıt istasyonuna ulaştırdığını görünce ekip otosundan inip vatandaşlara yardım etti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA)- Düzce Merkez Hamidiye Mahallesi yan yol üzerinde yakıtı biten otomobilin sürücüsü 500 metre ilerideki akaryakıt istasyonuna kadar arabayı itmek zorunda kaldı.

O esnada bölgede devriye atan Trafik Polisi durumu görünce ekip otosundan inerek vatandaşlara yardım etti.

O anlar trafikteki diğer sürücüler tarafindan cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, durumu gören vatandaşlar polis memurunun yardımsever tavrını takdirle karşıladı.