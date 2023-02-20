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PÖH'ler afet bölgesinde 'kros' devriyede
GÜNDEM 20.02.2023, 12:46
Depremlerin ardından kentteki Jandarma ve Polis ekipleri, vatandaşlarımızın güvenliği için çalışıyor. Güvenlik güçleri, özellikle hırsızlık ve yağma olaylarını önlemek amacıyla aralıksız denetim gerçekleştiriyor.ANKARA (İGFA) - Hatay'da görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı bünyesindeki Özel Harekat Polisleri, yıkılan binalar nedeniyle kapanan sokaklarda veya araç giremeyen mahallelerde kros motosikletleriyle devriye geziyor.
Vatandaşların yürümeye bile cesaret edemediği alanlarda kros motosikletlerle çalışan Polislerin faaliyetleri, dron ve aksiyon kameralarıyla görüntülendi.
Görüntüler, İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı.
https://youtu.be/X9yfUaHl8Yc
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