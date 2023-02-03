Plant Ödülleri'nde Aliağa da ödülleri topladı

Spordan sanata, sosyal donatı alanlarından turizme, ulaşımdan sağlığa kadar birçok alanda hayata geçirdiği projelerle kente yeni bir kimlik kazandıran Aliağa Belediyesi, Sektörün En Prestijli Ödülleri’nin verildiği ‘Plant Peyzaj Proje ve Süs Bitkileri Ödülleri’ töreninde dört kategoride ödüle layık görüldü.İZMİR (İGFA) - İki yılda bir gerçekleştirilen Plant Peyzaj Proje ve Süs Bitkileri Ödülleri’nin dördüncüsü 1400 kişinin katılımıyla Sapanca’da gerçekleştirildi. 4 ana kategoride 28 dalda toplamda 98 ödül sahibini buldu.

İş ve sanat camiasını birleştiren ödül gecesine peyzaj ve süs bitkileri sektörünün tanınan isimlerinin yanı sıra yerel yönetimler, bürokratlar, STK temsilcileri katıldı. Baha konseriyle başlayan programın sunuculuğunu Kadir Çöpdemir yaparken, ödül takdimlerinin ardından Cengiz Kurtoğlu sahne aldı.

Yoğun katılımın olduğu Plant Ödülleri’nde Aliağa Belediyesi dikkatleri üzerine çekti ve dört ödülün sahibi oldu.

Aliağa Belediyesi tarafından kente kazandırılan Güzelhisar Sosyal Tesisleri ‘Turizm Uygulamaları’, Kent Park ‘Park ve Rekreasyon Alanı Uygulamaları’, İstiridye Mantar Üretim Tesisi ‘Öncülük Ödülü’, 29 Ekim Cumhuriyet Köprülü Kavşağı ise ‘Cadde, Sokak ve Meydan Uygulamaları’ kategorisinde ödül aldı.

Törende takdim edilen ödülleri; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile Aliağa Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Mustafa Tahir Acar, Başkan Yardımcısı Kürşat Bahadır Turan ve Park ve Bahçeler Müdürü Adil Çağlar aldı.