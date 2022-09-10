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PKK’ya çifte darbe: 1,5 milyon kenevirle cephane ele geçirildi

GÜNDEM 10.09.2022, 07:58
PKK’ya çifte darbe: 1,5 milyon kenevirle cephane ele geçirildi

Eren Abluka-34 narko terör operasyonları kapsamında Lice kırsalında 1 milyon 493 bin kök kenevir ile 337 bin kök skunk, PKK terör örgütüne ait cephane ele geçirildi.ANKARA (İGFA) - Eren Abluka-34 Narko Terör operasyonları kapsamında Lice Kırsalındaki 65 ayrı noktada 1 milyon 493 bin kök kenevir ile 337 bin kök skunk ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca Diyarbakır’da başlatılan Eren Abluka-34 Narko Terör Operasyonları ile terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor. 

Eren Abluka-34 operasyonlarının 29’uncu gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Serince mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 65 ayrı noktada Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerince gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde; 1 milyon 493 bin kök kenevir bitkisi,337 bin kök skunk bitkisi54 kg. toz esrar, 216 kg. kubar esrar ve 3.600 metre sulama hortumu ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen 9 şüpheli ise gözaltına alındı. 

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI, İNATÇI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam etmektedir.

Eren Abluka-17 Operasyonları kapsamında, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından nokta istihbaratına dayalı olarak, Silopi ilçesi Bostancı köyü Güven mezrasında, 08 Eylül 2022 tarihinde icra edilen operasyonda, toprağın altına gömülü vaziyette;14 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet el bombası ele geçirilmiştir. Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir" denildi.

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