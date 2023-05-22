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Piyasadaki ilaç sıkıntısı ne durumda?

GÜNDEM 22.05.2023, 16:33
Piyasadaki ilaç sıkıntısı ne durumda?

Türkiye’de son zamanlarda yaşanan ilaç sıkıntısı hem eczacıları hem de vatandaşları mağdur ederken bir de üzerine ticari kredilerin neredeyse tamamının durdurulmasından sonra eczacılar iyice sıkıntıya düştü. Bursa Eczacı Odası Başkanı Okan Şahin, Türk Eczacılar Birliği’nin bu konuda biran önce çözüm getirmelerini istedi.Merve Özdemir ÇEVİK / Onur ULUFER - Herkes Duysun
BURSA (İGFA)- Uzun zamandır piyasada bulunamayan ilaç sıkıntısı halen devam ederken eczacıların sorunlarına bir yenisi daha eklendi.

Şimdi de neredeyse ticari kredilerin tamamının durdurulması üzerine eczacılar ilaç depolarından ilaç temin etmekte sıkıntı yaşıyorlar. Konu hakkında ise açıklamada bulunan Bursa Eczacı Odası Başkanı Okan Şahin eczacıların yaşadıkları öncelikli sıkıntıları anlatırken çözümleri için ise yapılması gereken şeyleri de bir bir sıraladı.

PİYASADA BULUNMAYAN İLAÇ SIKINTISI SÜRÜYOR

Bursa Eczacı Odası Başkanı Okan Şahin, en büyük sıkıntıların başında bulunamayan ilaçların olduğunu söyledi.

“Piyasada bulunamayan ilaçlar birinci önceliğimiz konumunda" diyen Şahin, "Bizler piyasada bulunamayan yaklaşık yüzde 5 kadar bir oranı kabul edebiliyoruz. Ancak şuan ki oran ila 14 seviyelerinde. Bu grup ilaçların içerisinde de kanser ilaçları, antibiyotikler, göz damlaları, tamamen yurtdışından gelen ilaçlar var. Özellikle bize son dönemde kan ürünleri ile alakalı “Human Albumın” dediğimiz ürünlerle ilgili ciddi talepte bulunuluyor. Bizlerde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ama hepsinde başarılı olamıyoruz. Geçtiğimiz Kasım ayında bu ilaç yoklukları neredeyse %35’ler seviyesine kadar çıkmıştı. Aralık ayında Euro kurunda artırım yapıldıktan sonra ilaç firmaları ilaçları getirmeye başladılar. Ancak şuan ki ilaçtaki güncel Euro kuru Aralık ayındaki arttırılmış haliyle maalesef 10,75 seviyesinde. Tabi ilaç firmaları bu noktada işin ticaretine bakarlar. Bizler eczacılar olarak ilaç firmalarıyla sürekli diyalog halindeyiz ve ürün temini için mümkün olduğunca talebin karşılanması adına sıkıştırmaya çalışıyoruz. Ancak maalesef tam olarak sonuç alabilmiş değiliz. Bunun sıkıntısını yaşıyoruz hep beraber. Ümit ediyoruz ki yakın zamanda vatandaşlarımızın hepsi istediği ilaca ulaşabilir" diye konuştu.

https://youtu.be/OpzML0AwG0k

ÜLKEMİZDE İLAÇ ÜRETİMİNE CİDDİ ANLAMDA DESTEK VERİLMELİ

Yaşanan ilaç sıkıntısına karşı yapılabilecek en doğru şeyin dışa bağımlılığın azaltılması ve ülkemizde kendi ilacımızı üretmemiz ile bu sıkıntının ortadan kalkabileceğine değinen Şahin, ilaçta da maalesef çok fazla dışa bağımlı olunduğuna vurgu yaptı.

Türkiye'de üretilen ilaç miktarına bakıldığında yüzde 55 civarında olduğunu kaydeden Şahin, "Bu ilaçların etken maddesi durumuna baktığımız zaman neredeyse tamamına yakını Çin ve Hindistan gibi ülkelerden ülkemize getirilerek ilaç firmaları tarafından ülkemizde birleşme yapılarak halkımıza ülkemizde üretiliyor diye sunuluyor. Tabi öncelikle bunun aşılması gerekiyor. Ülkemizde ilaç üretimine çok ciddi anlamda destek verilmesi gerekiyor. Nasıl ki bizler TOOG gibi bir otomobil ürettik bu ülkede devletimizin desteğiyle özel firmalarımızla beraber böyle bir araç üretildi ilaç sektöründe de sanırım böyle bir önceliklendirme yapılması gerekir. Bu etken madde, yardımcı madde üretiminde gerçekten bunu başarabilelim. Çünkü ilaç gerçekten herkes için çok hayati ve çok önemli. Bu sektöre çok daha fazla yatırım yapılması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

DURDURULAN KREDİLER ECZACILARI ZORA SOKTU

Bazı özel bankaların gelen talimat üzerine ticari kredilerin neredeyse tamamını durdurduğunu ifade eden Bursa Eczacı Odası Başkanı Okan Şahin bu durumda oluşabilecek sıkıntıları şöyle aktardı:

“Geçen hafta Perşembe günü saat 16:30 civarında bazı özel bankalara genel merkezleri tarafından bir yazı gittiği ve bu yazı ile ticari kredilerin neredeyse tamamının durdurulduğu bizlere aktarıldı. Bunların arasında eczacı meslektaşlarımızın bekleyen kredileri de var. Kredi noktası bizler için çok önemli çünkü bizler de bu ilaçları ecza depolarından belirli ücretler karşılığında alıyoruz ve vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. İlaç fiyatları arttıkça da eczacılarımızın içeriye aktarması gereken sermaye artmakta işte kredi de asıl bu zamanda önemlilik arz ediyor.  Bu noktada bu sefer kredi çıkmayınca eczanelerimizdeki ilaç çeşidi yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Eczacılarımızın ecza depolarından alacağı ilaç adetleri düşmeye başlıyor. Bununla ilgili birkaç görüşme yaptık, başvurularımızı da yaptık. Türk Eczacılar Birliği’nin de bu konuda biran önce konuyu muhataplarıyla görüşerek çözümlendirmesini bekliyoruz..

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