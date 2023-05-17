Piyade Uzman Çavuş'un acı haberi ailesine verildi
Piyade Uzman Çavuş Gaffar Mayık'ın acı haberi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yaşayan ailesine verildi.ADIYAMAN (İGFA) - Şırnak'ta yürütülen operasyonda dağlık arazi taraması sırasında mağaraya sıkıştırılan teröristlerle çatışmaya girildi.
Çatismada 2 jandarma şehit olurken, 1 jandarma ve 1 güvenlik korucusu yaralanmıştı.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta teröristlerle çıkan çatışmada varalanan jandarma personelinin şehit olduğunu ve operasyonda sehit sayisinin 3'e çıktığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında ağır yaralı jandarma personeli şehit olurken, şehit sayısı 3'e yükseldi. Bakanlık, yayımladığı taziyede, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine bassagligi diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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