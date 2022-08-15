Piyade sözleşmeli er, silah kazası sonucu şehit oldu

Hakkari Şemdinli'de Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır, mayın arama ve tarama faaliyeti sırasında kendi silahının ateş alması sonucu şehit düştü.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Şemdinli’deki üs bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın, silah kazası sonucu yaralanarak hastaneye sevk edildiğini, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yayımlanan taziyede, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Şehit Çakır'ın acı haberi, memleketi Osmaniye'de yaşayan ailesine ulaştı.