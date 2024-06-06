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Pilot il Konya'dan 'su tasarrufu' çağrısı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, düzenlediği basın toplantısında Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği çevre yatırımlarını ve su tasarrufu konusunda yürüttükleri çalışmaları anlattı

GÜNDEM 06.06.2024, 15:25
Pilot il Konya'dan 'su tasarrufu' çağrısı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, düzenlediği basın toplantısında Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği çevre yatırımlarını ve su tasarrufu konusunda yürüttükleri çalışmaları anlattı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çevre yatırımları ve su tasarrufu konusunda basın toplantısı gerçekleştirdi.

Büyükşehir Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Altay, dünyayı tehdit eden en önemli sorunların başında küresel iklim değişikliğinin geldiğine dikkat çekerek, “Bu tehditle birlikte, mevsimlerin düzeni bozulmakta, doğal afetlerin sayısı ve şiddeti artmakta, tarımsal verimlilik hızla azalmaktadır. İklim değişikliği sadece doğayı değil, aynı zamanda ekonomimizi, sağlığımızı ve genel yaşam kalitemizi tehdit eden en önemli unsurlardan biridir” diye konuştu.

“ÇOK DAHA YAŞANILABİLİR BİR DÜNYANIN İNŞASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Sadece Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak değil; Dünya Belediyeler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı olarak, çevreye duyarlı politikalar geliştirdiklerini ve küresel iklim değişikliği ile mücadeleyi en etkin şekilde yürüttüklerini kaydeden Başkan Altay şöyle devam etti:

“Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda Endonezya’da düzenlenen 10’uncu Dünya Su Forumu’nda suyun korunması, sürdürülebilir kullanımı ve adaletli dağıtımı konusuna dikkat çektim. Özellikle eli kanlı çocuk katili Netanyahu yönetiminin Gazzeli kardeşlerimizi su ve gıdadan mahrum bırakması, toplantıda altını çizdiğim en önemli hususlardan biriydi. Bildiğiniz gibi kana susamış, insanlıktan nasibini almamış Hitler özentisi Netanyahu ve ekibi, Filistin’deki alçak saldırılarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail’in Refah’ta güvenli bölgedeki kampa yaptığı saldırı, yüreğinde insanlık taşıyan herkesin içinde derin bir yara bırakmıştır. Buradan sadece; siyasi varlığını çocuk cesetleriyle korumaya çalışan, kanla beslenen, katil Netanyahu ve ekibini değil, bu katliama ses çıkaramayan sözde medeni devletleri ve teşkilatları da bir kez daha şiddetle kınıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle; ‘Dünya 5’ten büyüktür.’ İnsanlığın ortak vicdanı, 5’ten büyüktür. Bizler sesimizin çıktığı kadar Filistin’in ve tüm dünya mazlumlarının sesi olmaya devam ederken, tertemiz doğasıyla çok daha yaşanılabilir bir dünyanın inşası için de çalışmaya devam ediyoruz.”

Başkan Altay, konuşmasının devamında Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen çevre yatırımlarını ve KOSKİ Genel Müdürlüğü’nce yürütülen su tasarruf çalışmalarını anlattı.

“SIFIR KARBON BİNALAR PROJESİ”NİN DÜNYADAKİ 4 PİLOT ŞEHRİNDEN BİRİSİ KONYA

İklim Dostu Yeşil Binalara Uyum ve Yeşil Enerji Yönetimi Çalışmaları çerçevesinde; Küresel Çevre Fonu tarafından desteklenen “Sıfır Karbon Binalar Projesi”nin dünyadaki 4 pilot şehrinden birinin Konya olduğunu hatırlatan Başkan Altay, “Şu an şehrimizde inşasına devam ettiğimiz Şehir Kütüphanemiz, Sıfır Karbon ve Yeşil Bina kriterlerine uygun olarak inşa edilen Türkiye’deki ilk proje olacak. Doğa temelli çözümler dikkate alınarak tasarlanan Şehir Kütüphanemiz, mevcut durumda bulunan ağaçları kesilmeden yeşil dokunun dağılımı dikkate alınarak inşa ediliyor. Yine şehrimizin sembol binaları olan Büyükşehir Stadyumu, Spor ve Kongre Merkezi, Bilim Merkezi ve Konya Tropikal Kelebek Bahçesi de yeşil sertifika almış yapılardır” açıklamasını yaptı.

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