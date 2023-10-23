Peynir tulumundan ilk hasat

Selçuklu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde kalkınmanın arttırılması ve şehrin yemek kültürünün tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen “Peynir Tulumundan İlk Hasat” programı Akpınar Mahallesi’nde gerçekleştirildi.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde üretimi artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Akpınar Mahallesi’nde bulunan mağaralarda üretilen peynir tulumunun ilk hasadı basın mensuplarının da katıldığı program ile gerçekleştirildi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı beraberindeki protokol üyeleri ve basın mensupları ile birlikte yağı alınmış sütlerden üretilerek tuluklara basılan ve özel mağaralara bırakılarak doğal ortamında olgunlaştırılan ve lezzetlenen tulum peynirlerinin hasadına yerinde tanıklık etti.

Etkinlikte misafirlere inlerden çıkarılan peynirler, yöre halkının üretimini yaptığı organik ürünler ile birlikte ikram edildi.

Selçuklu Belediyesi’nin de büyük destek verdiği proje ile yöre halkının geçimini sağlamasına ve ekonomisine katkı sunuyor. Proje ile Akpınar Mahallesi’ne has bu lezzetin tescillenerek marka haline getirilmesi amaçlanıyor.

"ÜRETİCİLERİMİZE %50 HİBE İLE ARILI KOVAN VERİYORUZ”

Dış mahallelerde kırsal kalkınmaya destek olmaya devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, projenin ilk hasadını hep birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz aylarda Eğribayat Mahallemizde ilk pilot uygulama olarak yaptığımız arılı kovan desteğinin hasadını yapmıştık. Eğribayat Mahallemizde çok güzel bir netice elde ettik. Arılı kovan desteğiyle birlikte çok sayıda üreticimiz bal üretimi yapmaya başladılar ve bu sene de inşallah bunu bütün mahallelerimize yaygınlaştırıyoruz ve şu anda ilanını yaptık. Bütün dış mahallelerimizde ikamet eden hemşehrilerimiz bu hibe desteğine müracaat edebilirler. Biz %50 hibe ile arılı kovanları üreticilerimize teslim ediyoruz ve onlar da bu üretimi kendi mahallelerinde rahat bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Ben bütün kırsal mahallelerimizde ikamet eden hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı bu destekten faydalanmaya davet ediyorum. Konya'mızda Selçuklu'muzda inşallah en güzel en kaliteli balları biz kırsal mahallelerde oturan hemşehrilerimizle birlikte üreteceğiz ve bütün mahallelerimize çok güzel bir geliri de elde etmiş olacağız. Yine el sanatlarıyla ilgili çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Bütün talep eden dış mahallelerimizde özellikle hanımlarımızın istekleri, talepleri doğrultusunda Halk Eğitim Müdürlüğümüzle de iş birliği yaparak atölyeler açıyoruz ve bu atölyelerde çok nitelikli, çok güzel üretimler gerçekleşiyor. El sanatlarıyla ilgili hanımların güzel çalışmalarını görüyoruz. Bu noktada da ben yine dış mahallelerimizdeki vatandaşlarımıza, hanımlarımıza çağrıda bulunuyorum. Onlar da bizden talepte bulunurlarsa bu konuda biz her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

Başkan Pekyatırmacı, dış mahallelerde üretimi artırmak, niteliğini, kalitesini, kalite standardını yükseltmek ve çeşitliliği de çoğaltmak için elimizden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.

Akpınar Mahallesi’nde daha önceden de var olan bir geleneği Selçuklu Belediyesi’nin katkıları ile devam ettirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Pekyatırmacı, “Mağaramızda özellikle peynir tulumlarının depolanabilmesi için gerekli olan ahşap altlıklar hazırlandı, yerleştirildi. Buradaki üreticilerimiz peynir tulumlarını getirdikleri zaman temiz düzenli bir şekilde bu altlıklara yerleştiriyorlar ve peynirlerin olgunlaşması için de rahat bir zemini burada hazırlamış olduk. Mağaramızın rehabilitasyon neticesinde hem buradaki üretim kapasitesini arttırmış olduk hem de mağaramız soğuk hava deposu olarak hizmet vermeye başlamış oldu. Burada sadece peynir tulumları değil burada üretilen patateslerimiz, diğer ürünler elmalar bunlar da mağaramızda muhafaza edilebiliyor. Hiçbir farklı soğutmaya ihtiyaç duymadan mağaranın kendi hava şartları içerisinde doğal bir soğuk hava deposu olarak bu mağarayı kullanma imkanına sahip olduk. Yolda da gerekli düzenlemeleri yaptık. Mağaraya erişim noktasında artık hemşerilerimiz rahat bir şekilde araçlarıyla buraya ulaşabiliyorlar. Biz arzu ediyoruz ki dış mahallelerimizde, bu tür doğal imkanları bulunan mahallelerimizde biz de destek vererek bu imkanları daha rahat kullanılabilir, daha verimli kullanılabilir hale getirelim ve üretimlerimizi de bu şekilde arttıralım ve nitelikli standart üretimleri elde edelim istiyoruz. Tabii burada özellikle üzerinde durmak istediğim bir konu da gençlerimizin dış mahallelerde üretime katılmaları, buradaki istihdama katılmaları. Burada ben görüyorum hanımlarımız çok güzel bir şekilde yönetimin içerisindeler" diye konuştu.