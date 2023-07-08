Peygamberimizin Saç-ı Şerifi Bozüyük'te

Hz. Peygamberimizin (sav) kutsal emanetlerinden olan mübarek Saç-ı Şerif, Bilecik'e bağlı Bozüyük Ulu Camiye törenle teslim edildi.Pazaryeri Gündem/ BOZÜYÜK ( BİLECİK İGFA)

Cam fanus içerisinde muhafaza edilerek getirilen Saç-ı Şerif Cuma namazı öncesi cemaatin huzurunda Bilecik'in Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez’e emanet edildi.

Törende konuşma yapan Vali Kızılkaya, Mübarek Saç-ı Şerifin Peygamberimize bolca Savat-ı Şeriflerin getirilmesine vesile olacağına değinerek emeği geçenlere teşekkür etti. İl Müftüsü Ali Erhun, Bozüyük Ulu Camide tarihi bir gün yaşandığına değindiği konuşmasında, “Kutsal emanetler konusunda en zengin ve en şanslı ülke bizim ülkemizdir. Diğer İslam Ülkeleri içerisinde bizim kadar efendimizin hatırasını saklayan başka ülke yok. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır” dedi

Müftü Ali Erhun, “Efendimizin her hatırası başımızın üzerindedir. Bu yüzden mübarek saçlarını ve sakal-ı şeriflerini tazimle sarar, muhafaza eder ve salavatı şerifeler getiririz. Efendimizin mübarek Saç-ı Şerifini camimize kazandıran Erdoğan Tunç beyefendiye teşekkür ediyorum. Saç-ı Şerif ilimize, Bozüyük’ümüze bereketler getirsin inşallah” dedi.

Programın açış konuşmasını yapan Bozüyük İlçe Müftüsü Muammer Ölmez “Tarihten bu güne lıhye-i şerif, lıhye-i saadet, hırka-i şerfi ve sakalı şerif gibi isimlerle bizim medeniyetimizde Efendimize ait olan mübarek parçalar elden ele gönülden gönüle bizlere kadar ulaşmış ve inşallah kıyamete kadar da devam ettirilecektir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın tespitlerine göre ülkemizde kayıtlı 1818 Sakal-ı Şerif bulunmaktadır. Efendimizin bu mübarek emanetleri kutsal gün ve gecelerde açılarak halkımızın müşahedesine sunulmaktadır” dedi

Konuşmaların akabinde Saç-ı Şerif, Erdoğan Tunç tarafından, Vali Dr. Kemal Kızılkaya ve İl Müftüsü Ali Erhun şehadetinde, Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez’e teslim edildi.

Cuma namazı sonrasında ziyarete açılan Saç-ı Şerifi gören vatandaşlar, salavatı şerifler getirerek duygu dolu anlar yaşadı.