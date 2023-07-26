Peşin ve indirimli ödemede son günler

7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandıran borçların peşin ödemesi ile 1. ve 2. taksit ödeme süresi 31 Temmuz 2023 Pazartesi günü sona eriyor. Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için peşin ödeme ile ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şart.ANKARA (İGFA) - Gelir İdaresi Başkanlığı, 7440 sayılı kanun kapsamında yapılandırılan borçların peşin ödemesinin ilk iki taksit ödemesinin 31 Temmuz'da sona ereceğini belirterek, iki yapılandırmadan yararlanılabilmesi için iki taksidin de tam ödenmesinin şart olduğunu duyurdu.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden dolayı mücbir sebep hali ilan edilen illerde 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılacak başvuruların 31 Ekim 2023 tarihine kadar yapılması ve ödenecek ilk taksitin (peşin ödeme dâhil) 30 Kasım 2023 tarihinde, ikinci taksidin 2 Ocak 2024 tarihine kadar, diğer taksitlerin ise takip eden aylarda ödenmesinin gerektiği vurgulandı.

GİB'den yapılan hatırlatmada, başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltileceği, taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda peşin ödeme indiriminden yararlanılabileceği belirtidi.

Yapılandırılan borçların tamamının 31/7/2023 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacağı, Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim İdari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim, Yapılandırılan borç, sadece fer’i alacak ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutardan %50 İNDİRİM, Matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergiden (damga vergisi hariç) yüzde 10 indirim yapılacağı kaydedildi.

Ödemeler gib.gov.tr internet adresi üzerinden ya da anlaşmalı bankaların kredi kartları ile anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden ve alternatif ödeme kanalları ile Vergi Dairesi vezneleri ve PTT şubelerinden yapılabileceği belirtildi.